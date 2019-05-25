HABER

Ambalajın devine uluslararası ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Dünya Ambalaj Örgütü’nün 1970 yılından beri düzenlemekte olduğu WorldStar 2019 Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Ambalajın devine uluslararası ödül

Dünya Ambalaj Örgütü’nün 1970 yılından beri düzenlemekte olduğu WorldStar 2019 Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Sarten, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen yarışmada, Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri kategorisinde "5 ve 10 Lt.’lik Opet Adblue Madeni Yağ Bidonu" ürünüyle ödülün sahibi oldu.
WorldStar 2019’da kazandıkları ödül için son derece mutlu olduklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeren Sarıbekir Güzelbahar, “Burada ödül aldığımız için son derece gururluyuz. Türk ambalajını daha da iyi noktalara taşımak için çalışıyoruz. Bugün burada verilen ödül bunun karşılığını aldığımızın en önemli göstergesi. Ar-Ge’ye ve inovasyona verdiğimiz önemle kendimizi sürekli geliştirip bulunduğumuz konumu her sene bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Uluslararası ambalaj yarışmalarına katılarak Türkiye ambalaj sanayimizi küresel rekabette bir adım öne çıkarıyoruz. İleriki dönemlerde de bu yarışmalara katılmaya devam edeceğiz” dedi.
Güzelbahar, “Her zaman çevreci bir anlayışla çalışma hedefindeyiz. Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri kategorisinde “5 ve 10 Lt.’lik Opet Adblue Madeni Yağ Bidonu" ürünüyle ödül aldık. Ürünümüz 5 L ve 10 L OPET Ad-Blue ambalajı, katalizör sıvısının araç için özel olarak üretilmiş olan depoya, ergonomik ve sorunsuz bir şekilde boşaltılabilmesi için tasarlanmıştır. Ad-Blue için tasarlanmış olan bu ambalajda, mevcut madeni yağ ambalajı ile aynı mukavemet değeri sağlanarak bidon ağırlığı yüzde 10 azaltılmıştır. Böylelikle, Ad-Blue gibi çevreci bir ürüne çevreci bir ambalaj seti tasarlanmıştır” dedi.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Amasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdiAmasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi
Beyoğlu'nda kaza kamerada: kaldırımda yürüyenler saniyelerle kurtulduBeyoğlu'nda kaza kamerada: kaldırımda yürüyenler saniyelerle kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.