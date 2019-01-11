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"Ambalajlı sularda ağır metal riski yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bursa Teknik Üniversitesi, "ambalajlı içme sularının ağır metal içerdiği"ne ilişkin bazı yayın kuruluşlarında çıkan haberle ilgili açıklama yaptı - BTÜ: - "Araştırmaya konu olan ambalajlı içme sularında ağır metal içeriği bakımından içilmeye engel teşkil edici bir durum mevcut değildir"

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) gerçekleştirilen "Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi" adlı araştırma sonucunda, ambalajlı içme sularında ağır metal içeriği bakımından içilmeye engel teşkil edici bir durum olmadığı bildirildi.

BTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği bünyesinde yapılan "Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi" konulu araştırma sonucunda ortaya çıkan bilimsel değerlendirmelerin üniversite dışındaki kaynaklarca yanlış yorumlandığı belirtildi.

Bu yanlış yorumların bazı basın yayın kuruluşlarında haber olarak yer aldığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "BTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş ve Dr. Öğr. Üyesi Aşkın Birgül tarafından yürütülen analiz çalışmalarından elde edilen sonuçlar, çeşitli sağlık ve çevre kuruluşları sınırlarına göre karşılaştırılmıştır. Şişe ambalajlı sulardan ölçülen değerler kabul edilebilir limitlerin çok altındadır." ifadesi kullanıldı.

Haberlerde yer alan "kurşun miktarının limit değerlerin 8 kat üzerinde olduğu" şeklindeki ifadenin, ppm (mg/L) birim sistemi ile ppb (μg/L) birim sistemi arasındaki farkın gazete haberinde yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmada bir insanın bu değerlerden dolayı maruz kalabileceği risk değerlendirmesi, ortalama bir insan ömrü üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya konu olan ambalajlı içme sularında ağır metal içeriği bakımından içilmeye engel teşkil edici bir durum mevcut değildir. Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada da söz konusu haberlerde ölçüldüğü belirtilen baryum ve kurşun değerlerinin mevzuat limitleri içinde olduğu teyit edilmiştir. BTÜ olarak çevre ve insan sağlığına yönelik yüksek sorumluluk bilinci ile gelişmiş cihazlara sahip, tam donanımlı araştırma laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz bu ve benzeri bilimsel çalışma sonuçlarının olumsuz değerler içermesi durumunda ilgili resmi makamlar ve kamuoyu ile paylaşılacağının bilinmesini arz ederiz."

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