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"Ambalajlı tavuk eti tüketin"

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

ANKARA Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof.

ANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, satın alınan tavuğun ambalajlı olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Artık, "Ambalajlı gıdalar;Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenli ve sağlık açısından uygundur" dedi.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, tavuk eti alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir.Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.Tavuk eti satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir" diye konuştu.

"YIKANIRSA GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ ARTIYOR"

Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması uyarısında bulunan Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır.Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır.Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

ELLERİ 20 SANİYE SIVI SABUNLA YIKAMAK ŞART

Tavuğun pişmeden yıkanmasının zararlı mikroorganizmaları öldürmeyeceğini belirten Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin yıkanmasına gerek yoktur. Tavuğun doğal olarak mikroorganizma yükü yüksektir. Tavuğu pişirmeden önce yıkadığımızda; mikroorganizma yükünü azaltamadığımız gibi lavabo, musluk, tezgah yüzeylerine ve hatta ellerimize sıçrayan bu mikroorganizmalar çapraz bulaşmaya da sebep olabilir. Sonrasında mutlaka bu yüzeylerin dezenfeksiyonu yapılmalı ve eller en az 20 saniye sıvı sabunla ovalanarak yıkanmalıdır" dedi.

"TAVUĞUN TAMAMI PİŞİRİLMELİDİR"

Tavuk etinin tamamının tam olarak pişirilmesine dikkat çeken Prof. Dr. Artık, "Özellikle, etin en zor pişen iç kısımlarında kanlı ya da kırmızı bir bölüm kalmamasına dikkat edilmelidir.Tavuk ve diğer et ürünlerinin tamamen pişirilmesi için iç sıcaklıklarının 72 derece veya daha yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi tavsiye edilir" ifadelerini kullandı.

"TAVUK ETİNDE YÜZDE 20 ORANINDA PROTEİN VAR"

Günlük 100 gram tavuk tüketildiğinde 20 gram protein alındığını aktaran Prof. Dr. Artık, "Tavuk proteini son derece kalitelidir.Yani hem sindirimi yüksek hem içerisindeki elzem aminoasitlerin dağılımı bakımından faydalıdır.Yani günde 100gram tavuk eti tüketilmesi günlük protein ihtiyacının yüzde 67-83’lük bölümünü karşılamış olmaktadır" diye konuştu.

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