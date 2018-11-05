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"Ambargo kararı yeniden gözden geçirilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - "(ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları) Uygulanacak ambargonun Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyor ve bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Ambargo kararı genel olarak yeniden gözden geçirilmesi gereken bir karardır"

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Uygulanacak ambargonun Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyor ve bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Ambargo kararı genel olarak yeniden gözden geçirilmesi gereken bir karardır." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilerin ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Ülkelerin başka ülkelere uyguladığı ambargonun geçmiş dönemlerde netice vermediğini dile getiren Kurtulmuş, ABD'nin uygulamaya başladığı ambargodan İran halkının olumsuz yönde etkilenmemesini temenni ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin hangi muafiyetlere sahip olacağının önümüzdeki zaman diliminde ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Zaten Türkiye başta petrol ve doğal gaz anlaşması olmak üzere İran ile o malları almasa bile ödeme mecburiyetinde olduğu bir anlaşmayı çoktan imzalamış durumda. Dolayısıyla İran ile ikili ticaretimizin böyle bir ambargodan etkilenmemesini dileriz." diye konuştu. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Birtakım siyasi farklılıklar üzerinden ortaya çıkan bu tür ambargoların, ambargo tehditlerinin, aslında siyasi kararları etkilemekten öte, doğrudan doğruya ülkenin halklarını etkilediği bir gerçektir. Bu ambargonun İran halkını olumsuz yönde etkilememesini temenni ederiz. Daha doğrusu, hiçbir ülkenin başka bir ülkeye uygulayacağı ambargonun, o ülke halklarına zarar vermemesi esas olmalıdır. Birleşmiş Milletlerin alacağı kararların uluslararası hukuk bakımından doğru olduğunu düşünürüz yoksa filanca ülkenin filanca ülkeye ambargo yaptırımının uluslararası hukuk tarafından da gözden geçirilmesi lazım. Kaldı ki geçmişteki bu tür ambargo uygulamalarının ülkeler arasındaki siyasi farklılıkları elimine etmek bakımından da bir faydası olmadığı ortaya çıkmıştır. İran'a, Kuzey Kore'ye yapılan uygulamaların aslında siyasi bakımdan da bir sonuç vermediği ortada. Uygulanacak ambargonun Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyor ve bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Ambargo kararı genel olarak yeniden gözden geçirilmesi gereken bir karardır."

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kurtulmuş, parti binasında il ve ilçe teşkilatlarının yönetim kadrosuyla istişare toplantısı yaptı.

Kurtulmuş, ayrıca Nevşehir Belediyesince yapılan Millet Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ambargo İRAN Numan Kurtulmuş yaptırım

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