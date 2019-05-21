Ambargolara Rağmen Kuzey Kore Ticaret Fuarına İlgi Yoğun

Uzmanlar çok sayıda şirketin söz konusu fuara geleceğe dönük olarak yaptırımların kalkması durumunda ticarete başlayabilmek için hazırlık amacıyla fuara katılmayı tercih ettiklerini söylüyorlar.

Kuzey Koreli yetkililer fuarın ekonomik işbirlikleri, bilim ve teknoloji alanında imkanlar sunduğu söylerlerken Kuzey Kore’ye yönelik ambargolar çok sayıda şirketin bu ülkeyle ticaret yapmasını engelliyor.

Aynı fuara geçen yıl 260 firma katılmıştı. Bu yıl fuara katılan firmalardan en az 216’sının Çinli şirketler olduğu belirtiliyor.

Bu rakamın 2007-2019 yılları baz alındığında en yüksek katılım olduğu ifade ediliyor.

Kuzey Kore devlet medyası ve bazı katılımcıların sosyal medyada paylaştıkları görüntülerden fuara sağlık ürünleri üreticileri, televizyon üreticileri, çanta, klima, tekstil ve mutfak ürünleri üreticilerinin ilgi gösterdikleri görülüyor.

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçiliği Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da Rusya Büyükelçisi Alexander Matsegora’nın Rus şirketlerin standlarını ziyaret ettiği görüldü.

Geçen yıldan bu yana Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Ancak bir yıl içerisinde Amerika Başkanı Donald Trump’la iki kez görüşmesine karşın Kim Jong Un ülkesinin nükleer silahlardan arınması konusunda bir uzlaşıya varamadı. Şubat ayında yapılan zirvede de net bir ilerleme sağlanamayınca Kuzey Kore bir kez daha füze testlerine başladı.

