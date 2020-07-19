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Ambargoya rağmen tam gaz devam

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkan Huawei Enjoy 20S özellikleri ve fiyatıyla ilgi çekti.

Ambargoya rağmen tam gaz devam

Huawei ABD kısıtlamalarına rağmen yeni akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Malum Google servislerinin yer almadığı yeni Huawei modelleri ülkemizde ve Avrupa’da pek fazla talep görmüyor. Lakin Çin’de durum hayli farklı. Bu nedenle de Çinli üreticinin satış rakamları Google ambargosundan şimdilik pek etkilenmiş değil.

Huawei’nin yeni modeli de muhtemelen yine Çin’de ilgi görecektir. Geçtiğimiz gün Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkan Huawei Enjoy 20S özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken bir model.

MediaTek tarafından üretilen Dimensity 800 yonga setinden güç alan telefonda 4GB RAM bulunuyor. Telefonun dahili depolama alanı ise 64GB. Tabi ki her zaman olduğu gibi yine farklı RAM ve dahili depolama opsiyonları da mevcut. Yani 4GB RAM yerine 6GB ya da 8GB RAM’li versiyonlardan birisini de tercih edebilirsiniz. Dahili depolama tarafında da aynı şekilde 128GB ve 256GB’lık iki farklı opsiyon söz konusu. Elbette burada ödeyeceğiniz meblağ da önemli.

Full HD+ çözünürlükte 6.8 inçlik TFT bir ekran ile gelen telefonun ön yüzünde 16MP’lik selfie kamerası yer alıyor. Arka bölümde ise 64MP + 8MP + 2MP’lik 3’lü ana kamera modülü mevcut.

4200 mAh’lık bir pilden beslenen telefonun ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Lakin sızdırılan bilgilere göre telefonun fiyatı 300 doların altında olacak. 5G destekli bir model için bu etiket hiç fena sayılmaz.

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