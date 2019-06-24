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Ambarlı açıklarında yatta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 23:56 | Son Güncelleme

Ambarlı açıklarında yatta yangın

İSTANBUL (AA) - Ambarlı açıklarında özel bir yatta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Marshall Adaları bayraklı 38 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde 235 groston ağırlığındaki özel bir yatta, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kurtarma 2" ile Ambarlı Limanı'na ait "Arpaş 7" römorkörleri, bölgeye sevk edildi.

Yatta bulunan 5 kişi tahliye edilirken, yangın ekiplerce söndürüldü.

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ambarlı yangın yat

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