Ambarlı Limanı’nda 90 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince bayram tatilinde Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 45 milyon lira olduğu belirtildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce sağlanan üst seviyede uluslararası iş birliği sonucunda edinilen Türkiye’ye bir konteyner içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğine ilişkin istihbari bilgi alındı. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda şüpheli konteynerin Türkiye’ye gelen yabancı bayraklı bir gemide bulunduğu ve İstanbul’a getirileceği saptandı. Bayram tatiline denk gelen 3 Haziran’da şüpheli konteyneri taşıyan gemi Türk karasularına girer girmez fiziki ve teknik takibe alındı.

Söz konusu konteyner tahliye edilerek x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucu elde edilen x-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği bölgede aracın yasal yükünün arasında gizlenmiş 2 çanta içerisinde 61,5 kilogram kokain ele geçirildi.

6 Haziran’da ise İstanbul’da Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer uyuşturucu yakalamasında riskli bulunan bir başka konteynerde 28,5 kilogram kokain ele geçirildi.

Söz konusu her iki olayda İstanbul’da ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 45 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

