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Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 08:16 | Son Güncelleme

Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı.

Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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