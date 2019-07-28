Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Ambarl\u0131 Liman\u0131nda bir gemi alev ald\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyorPARTNERFit v\u00fccudu ve d\u00fczg\u00fcn fizi\u011fiyle dikkat \u00e7ekti\u0130malat\u00e7\u0131lardan toplad\u0131\u011f\u0131 30 kilo alt\u0131nda ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen kuyumcu yakaland\u0131Eve geldi\u011finde babas\u0131n\u0131 kanlar i\u00e7erisinde buldu!
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