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Ambarlı Limanı’nda demirli gemi alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Avcılar’da Ambarlı Limanı’nda demirli gemide yangın çıktı.

Avcılar’da Ambarlı Limanı’nda demirli gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Avcılar Ambarlı Limanı’nda demirli bir gemide henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesi drone ile havadan görüntülenirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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