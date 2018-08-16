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Ambarlı Limanında gemiye kaçak sigara baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

AMBARLI Limanı'na yanaşan Hong Kong bayraklı bir gemiye yapılan baskında bir konteyner içinde gizlenmiş piyasa değeri 5 milyon 198 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ambarlı Limanında gemiye kaçak sigara baskını

İSTANBUL,(DHA)-AMBARLI Limanı'na yanaşan Hong Kong bayraklı bir gemiye yapılan baskında bir konteyner içinde gizlenmiş piyasa değeri 5 milyon 198 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Dubai'den Ambarlı Limanına gelecek olan Hong Kong bayraklı bir gemiyle Türkiye'ye kaçak sigara getirileceği istihbaratının alınması üzerine, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce araştırma başlatıldı.
Geminin limana yanaşması üzerine ekipler, harekete geçerek konteynırları izlemeye aldı. Olta değneği yüklü olduğu beyan edilen ve X-Rey'e gönderilen konteynerlerde, yükle uyumlu olmayan şüpheli yoğunluk farkı tespit edildi. Ekipler tarafından açılan konteynerde ön sıraya yüklenmiş siyah poşetli kolilerde piyasa değeri 5 milyon 198 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Sigaralara el konulurken olay hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Ambarlı Limanında gemiye kaçak sigara baskını

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