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AMBARLI LİMANI'NDA HURDA YÜKLÜ GEMİDE YANGIN (GENİŞ HABER) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemide yangın çıktı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemiden sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yanan gemideki alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken hurda yüklü gemide maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Limandan görüntüler
-Yangından dolayı çıkan dumandan detaylar
-Genel ve detaylar

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