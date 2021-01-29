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  4. Ambarlı Limanı’nda muz konteynerinden uyuşturucu fışkırdı

Ambarlı Limanı’nda muz konteynerinden uyuşturucu fışkırdı

29.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Ambarlı Limanı’na Güney Amerika’dan gelen muz konteynerlerinde arama yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, muzların arkasına gizlenmiş bölmede piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olan 88 kilogram kokain ele geçirdi.

Ambarlı Limanı’na Güney Amerika’dan gelen muz konteynerlerinde arama yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, muzların arkasına gizlenmiş bölmede piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olan 88 kilogram kokain ele geçirdi. Maddelerin tespitinde hassas burunlu Hugo ve Breki’nin yanı sıra X-ray cihazı da kullanıldı.
Avcılar Ambarlı Gümrüğü’nde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından rutin kontrol sırasında Güney Amerika’dan gelen muz konteynerlerinin içerisinde arama yapıldı. X-ray cihazıyla yapılan kontrolde muzların arkasındaki havalandırma kısmına doğru bir yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine hassas burunlu Hugo ve Breki isimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada 2 konteyner içerisinde gizlenmiş piyasa değer 65 milyon lira değerinde 88 kilogram kokain ele geçirildi. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon anı ise kameraya yansıdı.

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