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Ambarlı limanında silah ticareti operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 13:04 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Ambarlı Limanı’nda bulunan bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenlendi.

Beylikdüzü Ambarlı Limanı’nda bulunan bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenlendi. Operasyonda, gemi içerisinde bulunan bir konteynerde 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, bin 200 adet fişek, 30 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyon anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri ABD’den çıkıp Bulgaristan’a gitmekte olan bir denizcilik firmasına ait gemiye 4 Eylül günü Beylikdüzü-Ambarlı Limanı’nda silah ticareti operasyonu düzenledi. Operasyonda, gemi içerisinde bulunan bir konteynerde 1 adet tabanca, 30 adet tabanca gövdesi, 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, 53 adet şarjör, 28 adet icra yayı ve mili, 28 adet sürgü, değişik çap ve markalarda bin 200 adet fişek, 30 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.
Silah ticaretinin Türkiye bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere soruşturmayı derinleştiren ekipler, Bulgaristan’da alıcı konumunda bulunan S. C. John, silah ticaretine yardım için Türkiye’ye gelen M. M. Vladimirov, Türkiye’de konteynerlerin takibini üstlenen K.E., Bulgaristan’daki irtibat ve iletişimi sağlayan B.D. ve gümrük işlerini takip eden C.Ö. isimli şahısları gözaltına alındı. K.E. ve C.Ö. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.C. John, M.M. Vladimirov ve B.D. isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Operasyon anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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