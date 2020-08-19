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Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Amber Heard, tatilinden kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Tarihi yarımadayı gezdikten sonra Boğaz turuna çıkan oyuncu, Ayasofya Camii'nden yeni fotoğrafını paylaştı.

Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Amber Heard, İstanbul turuna devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, önceki gün Boğaz turuna çıktı.
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34 yaşındaki oyuncu, mavi turundan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Daha önce Ayasofya Camii önünde poz veren 34 yaşındaki aktris bu kez, Ayasofya'nın içinde çektirdiği fotoğrafını yayınladı.

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Heard, "Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

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