Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Amber Heard, İstanbul turuna devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, önceki gün Boğaz turuna çıktı.



34 yaşındaki oyuncu, mavi turundan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Daha önce Ayasofya Camii önünde poz veren 34 yaşındaki aktris bu kez, Ayasofya'nın içinde çektirdiği fotoğrafını yayınladı.

Heard, "Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.



