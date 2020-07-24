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Amber Heard'ın özel mesajları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine, kendisi için ‘kadın döven’ tabirini kullandığı için açtığı iftira davası sürüyor. Mahkemedeki son gelişmede, Amber Heard’ın 2013 yılında annesine gönderdiği özel telefon mesajları ortaya çıktı.

Amber Heard'ın özel mesajları ortaya çıktı

Bir zamanlar Hollywod'un mutlu çiftlerinden biri olarak bilenen Johnny Depp ile Amber Heard'ün karşı karşıya geldiği iftira davası Londra'da devam ediyor.Depp'in, kendisini "eski eşine şiddet uygulamakla" damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davanın dünkü duruşmasında ise Amber Heard’ın 2013 yılında annesine gönderdiği telefon mesajları gün yüzüne çıktı.

Depp, evliliği süresince Heard'e şiddet uyguladığı iddiasını kabul etmezken, bir tanık ifadesine göre, Mart 2013’te, ikili, Heard’ın evinde bulunan, eski sevgilisi Tasya van Ree’nin çizdiği tabloyla ilgili şiddetli bir kavgaya tutuştu.

Heard’ın vefat eden annesine, kavga sonrasında attığı mesaj mahkemede gündeme geldi.

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Mesajda Heard'ün, “Çok korkunç anne. Ne yapacağımı bilmiyorum. O bir kaçık anne! Şiddet dolu ve deli. Bunun benim sevdiğim insan olması nedeniyle kalbim kırık.” cümlesini kurduğu öğrenildi.

Heard, o dönem ile ilgili, "O zamanlar Johnny’ye çok aşıktım. O ayık ve temizken harika bir yılımız olmuştu ve benim tanıdığım kişi oydu. Ve Johnny cömert, sevgi dolu, dikkate değer biriydi. Onu sevdim ve o nedenle kaybetmek istemedim. Onun diğer yüzü ise bir caniydi" şeklinde konuştu.

Mahkemede ayrıca, Heard’ın annesinin kendisine gönderdiği bir mesajda, şiddet olayını babasına anlatmasını tavsiye ettiği, ancak Heard’ın “Babama anlatamam” diye yanıt verdiği de ortaya çıktı.

Bir dönem Hollywood'un ikonik çifti, 2015 yılında evlenmiş ancak şiddet ve ihanet iddiaları sonrasında 2017'de boşanmıştı.

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