Amber Heard sütyensiz tercihiyle dikkat çekti

Johnny Deep’ten şiddet gördüğünü öne sürerek 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu Amber Heard şu sıralar Cannes'da. Güzel oyuncu da tercih ettiğ kıyafetle "sütyen sevmeyen ünlüler" kervanına katıldı.

Sütyen sevmeyen ünlüler

Cannes Film Festival'inde dikkat çeken bir isim de Amber Heard idi. Öğle yemeğine gelirken giydiği sütyensiz üstü ve eteğiyle dikkat çeken Heard görenlerin beğenisini topladı.

Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.

Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.

Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.

Genç model Gigi Hadid, New York sokaklarında sütyensiz dolaştı. Meme uçları belli olan Hadid'in kimse umurunda değildi.

Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.

Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.

Aisleyne Horgan Wallace

Christina Aguilera

Daisy Lowe

Chloe Ferry

Demi Lovato

Blanca Blanco

Lisa Appleton

Bella Hadid

Ariel Winter

Slick Woods

Kaley Cuoco

Gal Gadot

Anna Friel

Courtney Stodden

Mel B

Catherine Zeta Jones

Demi Rose

Chloe Goodman

Tallia Storm

Kim Zolciak

Ellie Goulding

Rumer Willis

Amanda Holden

Amber Heard

Marnie Simpson

Selena Gomez

Olivia Buckland

Ana Braga

Kim Kardashian

Nicki Minaj

Leomie Anderson

Martina Pinto

Karlie Kross

Katie Price

Alicia Arden