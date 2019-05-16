MAGAZİN

Amber Heard sütyensiz tercihiyle dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında kıyafetiyle sınıfta kalan Amber Heard geçtiğimiz gün Fransa'da öğle yemeği sırasında sütyensiz yakalandı.

Johnny Deep’ten şiddet gördüğünü öne sürerek 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu Amber Heard şu sıralar Cannes'da.

Güzel oyuncu da tercih ettiğ kıyafetle "sütyen sevmeyen ünlüler" kervanına katıldı.

Sütyen sevmeyen ünlüler

Cannes Film Festival'inde dikkat çeken bir isim de Amber Heard idi. Öğle yemeğine gelirken giydiği sütyensiz üstü ve eteğiyle dikkat çeken Heard görenlerin beğenisini topladı.
Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.
Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.
Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.
Genç model Gigi Hadid, New York sokaklarında sütyensiz dolaştı. Meme uçları belli olan Hadid'in kimse umurunda değildi.
Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.
Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.

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