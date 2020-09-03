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Amber Heard Türkiye'den döner dönmez Johnny Depp’i gündemine aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye tatile gelen Amber Heard Türkiye'den döner dönmez Johnny Depp’i gündemine kaldığı yerden devam etti. Mahkemeye sunulan belgelere göre Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'in internette başlattığı karalama kampanyasına maruz kaldığını iddia etti.

Amber Heard Türkiye'den döner dönmez Johnny Depp’i gündemine aldı

Johnny Depp’in The Sun gazetesine açtığı iftira davasının duruşmalarının ardından mahkemeye yeni belgeler hazırlandı. Bu belgelerde ise Johnny Depp’in bir karalama kampanyası başlatarak Amber Heard’ün kariyerini baltalamaya çalıştığı iddia edildi.

Heard, eski eşinin ve avukatı Adam Waldman’ın onu karalamak ve taciz etmek için hem gerçek hem de sahte Twitter hesapları ayarladığını öne sürdü.

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Belgelerde Waldman’ın bu tür saldırıları ayarlama kabiliyetine sahip Rus bireylerle bağlantı kurduğu iddia edildi. Söz konusu belgeler, temmuz ayında görülen iftira davasının ardından 10 Ağustos’ta hazırlandı. Londrada’ki Yüksek Mahkeme’de görülen davanın sonucunun bu ay içinde açıklanması bekleniyor.

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