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  4. Amber Heard'ün Johnny Depp'in kazandığı tazminat davasında mahkeme kararına itirazı reddedildi

Amber Heard'ün Johnny Depp'in kazandığı tazminat davasında mahkeme kararına itirazı reddedildi

14.07.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Virginia Temyiz Mahkemesi, oyuncu Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp lehine verilen 10 milyon dolarlık tazminat kararının iptali yönündeki başvurusunu reddetti. Amber Heard, kararın iptal edilmesi ya da usulsüz yargılama kararı verilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.

Amber Heard'ün Johnny Depp'in kazandığı tazminat davasında mahkeme kararına itirazı reddedildi

Heard'ün avukatları, temelde taleplerine gerekçe olarak, bir jüri üyesinin kimliğinin yanlış tespit edilmesini göstermişti.

Başvuruyu reddeden yargıç Penney Azcarate, jüri üyesinin kimliğiyle ilgili iddiaların davayla ilgisinin olmadığını, jürinin önyargılı olduğu iddianın ise Heard tarafından kanıtlanamadığını belirtti.

Johnny Depp 6 hafta önce, Heard'ün 2018 yılında aile içi şiddet iddialarını kaleme aldığı Washington Post gazetesindeki yazısı nedeniyle açtığı karalama davasını kazanmıştı.

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ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada mahkeme Heard'ün Depp'e 10 milyon 350 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

AMBER HEARD İSYAN ETMİŞTİ

Mahkeme, kararına gerekçe olarak, Heard'ün Deep ile evliliğiyle ilgili iddialarının "yanlış" ve "iftira niteliğinde" olmasını göstermiş, Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirtmişti.

Heard 100 milyon dolarlık karşı dava açmış ancak mahkeme Heard'e yalnızca 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Karar sonrası NBC Televizyonu'na konuşan Heard, "Bu davanın sosyal medyada adil bir şekilde aktarıldığı söyleyemez. Bana bunu söyleyemezsiniz" demişti.

2015'te evlenen çift, 2 yıl sonra boşanmıştı.

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Amber Heard Johnny Depp
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