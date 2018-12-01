MAGAZİN

Amber Rose moda çekiminde sınırları zorladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

Oyuncu Amber Rose, moda ve güzellik dergisi Galore Magazine için kamera karşısına geçti. Rose'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları dikkat çekti...

Amber Rose moda çekiminde sınırları zorladı

Ünlü oyuncu Amber Rose dün sosyal medya hesabından pek çok paylaşım yaptı. Galore Magazine dergisinin aralık sayısına kapak olan Rose, verdiği seksi pozlarla dikkat çekti.

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35 yaşındaki oyuncu, moda çekiminde pin-up tarzı ve ikonik kırpılmış saç stiliye büründüğü görünümler beğeni topladı.

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Amber Rose verdiği röportajda, çocukken çok fakir bir mahallede büyüdüğünü anlattı. Rose, mahallesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kadınların striptizci olduğunu söyledi ve ilginç bir açıklamada bulundu: “Ben de uyuşturucu satmaya çalıştım ama bunun için çok güzel olduğumu söylediler…”

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