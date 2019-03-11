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Amber Türkmen’e hafta sonunda sürpriz mektup

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, hafta sonunda Çankaya’daki mahalleleri gezip, gecekonduların olduğu ve Ankara’nın en yüksek noktalarından biri olan Keklikpınarı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatından kalabalık bir ekiple gecekondu semtinde bir evi ziyaret eden Türkmen, evin en küçük kızı Efsa’nın sürprizi ile karşılaştı.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, hafta sonunda Çankaya’daki mahalleleri gezip, gecekonduların olduğu ve Ankara’nın en yüksek noktalarından biri olan Keklikpınarı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.
AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatından kalabalık bir ekiple gecekondu semtinde bir evi ziyaret eden Türkmen, evin en küçük kızı Efsa’nın sürprizi ile karşılaştı. Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen için kendi el yazısı ile mektup yazan Efsa’nın mektubunu Türkmen okudu.
Küçük Efsa, mektubunda “Sevgili Amber ablam; seni çok ama çok seviyorum. Sen benim başkanımsın, ben de senin gibi başkan olmak istiyorum. Beni hiç unutma. Oylar sana Amber Türkmen. Canım ciğerimsin kalbimsin" ifadelerini kullanırken, büyüyünce Cumhurbaşkanı olmak istediğini belirtti. Küçük Efsa’nın ailesi ile bir müddet sohbet eden Türkmen, Çankaya için gerçekleştireceği projelerinden bahsederek şu açıklamayı yaptı:
“Bugün burada bir kez daha görüyorum ki Çankaya’nın değeri günden güne azalıyor. Hakikaten bu dönemde böyle bir tablo yakışmıyor Çankaya’ya. Artık Çankayalı ‘yok burası Büyükşehrin sorumluluğunda, yok burası Çankaya Belediyesinin sorumluluğunda’ tartışmasından bıktı. Artık bu iletişimsizliğin önüne geçmenin zamanı geldi. Çankaya Başkent’in gözbebeği ve bu gözyaşının en çok akan yeri de bu bölgeler. Allah nasip ederse 1 Nisan’dan itibaren hızla hazırlıklarımızı tamamlayıp tamamen sistematik olarak Çankaya’da projelerimizi gerçekleştirip Çankayalının huzuru, refahı ve mutluluğu için büyük adım atacağız.”
Gün boyu Tunalı Hilmi Caddesi ve Bahçelievler’de vatandaşlar ile sohbet eden Türkmen, CHP standını ziyaret edip stant görevlileri ile bir müddet sohbet etti.
Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Türkmen, zaman zaman seçim şarkılarına ritim tutup beraberindeki vatandaşlarla halay çekti.

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