HABER

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 01:24 | Son Güncelleme

Mersin'de akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi tarafından hastane önünde bulunan ambulans çalındı. Durumu gören sağlık ekipleri başka bir ambulansla çalınan ambulansı takibe aldı.

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Alınan bilgiye göre, bir hastayı Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren ambulans hastanın acil servise nakledildiği esnada çalışır durumdayken akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çalındı.

Durumu gören sağlık ekipleri başka bir ambulansla çalınan ambulansı takibe alıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansın gittiği güzergahta önlem aldı.

Ambulans kovalamacanın ardından Mersin Serbest Bölge gişelerinde durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

PARTNEREzhel'in konserlerden kazandığı para dudak uçuklattı! Rap müziğin yıldızları, bakın ne kadar kazanıyor!Ezhel'in konserlerden kazandığı para dudak uçuklattı! Rap müziğin yıldızları, bakın ne kadar kazanıyor!
Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!
Sivas'ta, '100 Yılın Hikayesi' adlı kıyafet defilesiSivas'ta, '100 Yılın Hikayesi' adlı kıyafet defilesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin ambulans hastane hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler 3 kapıyı kırarak ulaşabildi! Böyle kurtarıldılar!

Ekipler 3 kapıyı kırarak ulaşabildi! Böyle kurtarıldılar!

Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!

Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!

37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'

7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.