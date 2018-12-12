HABER

Ambulans bekleyen yaralıya köpükten yastık

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

ADANA’nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü, başının altına konan köpükle (strafor), yerde yatarak ambulans bekledi.

Ambulans bekleyen yaralıya köpükten yastık

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü, başının altına konan köpükle (strafor), yerde yatarak ambulans bekledi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Adana Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Özdemir yönetimindeki 01 Y 3628 plakalı motosiklet, Çağdaş Sokak’tan caddeye çıkmak isteyen Mahmut Kılıçlı yönetimindeki 38 D 1065 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletin kasksız sürücüsü İbrahim Özdemir, başından yaralandı. Bölgedeki bir esnafın yardımıyla başının altına köpük ve karton yerleştirilen Özdemir, ıslak asfaltta yatarak ambulans bekledi. Gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürülen Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ambulans bekleyen yaralıya köpükten yastıkAmbulans bekleyen yaralıya köpükten yastık

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Bursa'da kumar operasyonuBursa'da kumar operasyonu
Gaziantep Polis Okulu'nda çok sayıda öğrencide zehirlenme belirtisi (1)Gaziantep Polis Okulu'nda çok sayıda öğrencide zehirlenme belirtisi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz!

İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz!

Bu mahalle 2 yıldır kayıyor!

Bu mahalle 2 yıldır kayıyor!

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! 'İlk defa denk geldim, nadir görülür'

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.