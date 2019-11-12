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Ambulans çalan şüpheliye 7 yıla kadar hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:39 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA- İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulansı çalan Emre Çelik hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Özden ATİK / İstanbul, DHA- İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulansı çalan Emre Çelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan şüpheli hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca 29 Ekim günü meydana gelen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 31 Ekim'de tutuklanan şüpheli Emre Çelik'in ambulansı çaldığı ve daha sonra ormanlık alanda polis tarafından yakalandığı belirtildi. Çelik'in "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. Ambulans şoförü Cahit U.'nun da "şikayetçi" sıfatıyla iddianamede yer aldığı öğrenildi. Şüpheli Çelik hakkındaki iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi onaylarsa şüpheli Çelik, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

AMBULANSIN İÇİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay Fatih, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde 29 Ekim gece saatlerinde meydana gelmişti. Hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken çaldığı belirtilen şüpheli Emre Çelik'in çaldığı ambulans Göktürk'te bulunmuştu. Çelik, ambulansın içerisinde otururken yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli Çelik polis ifadesinde, 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığını, eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu ve ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söylemişti. Şüpheli Emre Çelik, 31 Ekim'de çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Çelik, "Herhangi bir zarar verme durumum yoktu. Sesimi duyurabilmek eşimle görüşebilmek için bir şey yapmam gerekiyordu. Zararım varsa karşılamaya hazırım" diyerek serbest bırakılmayı talep etmişti. Ancak şüpheli Çelik, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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