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  4. Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı

Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulansın duvara çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.  Kaza, saat 20.30 sıralarında Devrek- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulansın duvara çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Devrek- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Devrek yönünden gelen Y.Y. yönetimindeki 34 JS 1817 plakalı özel hastaneye ait ambulans, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, ambulanstaki sağlık görevlisi Z.A. yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Z.A.'yı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı

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