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'Ambulans geç geldi' deyip içki şişeleriyle saldırdılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Adana'da kimliği belirsiz kişilerce dövülen D.D. isimli kadının yakınları, ambulansın geç geldiğini iddia ederek sağlık çalışanlarına içki şişesiyle saldırdı. Hafif yaralanan sağlıkçının yardım istediği polis, 2 zanlıyı gözaltına aldı. D.D.'nin ise alkollü olduğu ve başından yaralandığı öğrenildi.

'Ambulans geç geldi' deyip içki şişeleriyle saldırdılar!

Olay, Seyhan ilçesi Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. D.D. adlı kadının alkollü ve yaralı olduğunu görenler, 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ayakta durmakta zorlanan, başından yaralı D.D.'ye müdahale etti. Bu sırada sağlık ekiplerinin yanına gelen ve D.D.'nin akrabası olduklarını söyleyen alkollü 2 kişi, ellerindeki içki şişelerini sağlık çalışanı A.Ü.'ye fırlattı. Saldırı sonucu hafif yaralanan A.Ü., polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen polis, 2 saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralı D.D. ise tedavisi yapılmak üzere, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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