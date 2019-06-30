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Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan motosikletteki Fatma Alınca'ya (81), savrulup düşerek yaralandı. Alınca'ya ilk müdahaleyi yapan oğlu Muharrem Alınca (44), ambulans gelene kadar güneşten korumak için annesinin üzerine şemsiye tuttu.

Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan motosikletteki Fatma Alınca'ya (81), savrulup düşerek yaralandı. Alınca'ya ilk müdahaleyi yapan oğlu Muharrem Alınca (44), ambulans gelene kadar güneşten korumak için annesinin üzerine şemsiye tuttu.
Kaza, İnegöl ilçesi Özdilek Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Muharrem Alınca, yönetimindeki 16 KAE 97 plakalı motosikletle kavşakta dönüş yaparken, arkasında oturan annesi Fatma Alınca savrulup, yola düştü. Yaralanan Fatma Alınca'ya ilk müdahaleyi, oğlu Muharrem Alınca yaptı. Alınca, ambulans gelene kadar, annesinin güneşten etkilenmemesi için şemsiye tuttu. Fatma Alınca, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttuAmbulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttuAmbulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttuAmbulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu

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