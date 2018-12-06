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Ambulans gelmeyince, kamyonetin kasasında hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 08:02 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı İsmail Ç.

Ambulans gelmeyince, kamyonetin kasasında hastaneye kaldırıldı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı İsmail Ç. (65) yaralandı. Yoldan geçen, hasta taşıyan ambulanstaki sağlık ekibinin müdahale ettiği İsmail Ç., başka bir ambulans gelmeyince, kamyonetin kasasına konularak sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 16 ABP 100 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Ç.'ye çarptı. Kazada, İsmail Ç., yaralandı. Çevre sakinleri, bu sırada yoldan geçen bir ambulansı durdurarak yardım istedi. İsmail Ç.'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ancak İsmail Ç., başka bir hasta olduğu için ambulansa alınmadı. Başka ambulans da gelmeyince İsmail Ç., kamyonetin kasasına konuldu, sağlık ekipleri eşliğinde İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsmail Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, motosiklet sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Ambulans gelmeyince, kamyonetin kasasında hastaneye kaldırıldıAmbulans gelmeyince, kamyonetin kasasında hastaneye kaldırıldıAmbulans gelmeyince, kamyonetin kasasında hastaneye kaldırıldıAmbulans gelmeyince, kamyonetin kasasında hastaneye kaldırıldı

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