HABER

Ambulans halk otobüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Antalya’da halk otobüs şoförü Tahsin Gedik, aracında fenalaşan yolcusu için duraklarda durmayıp, kırmızı ışıklarda geçerek hastaneye yetiştirdi.Edinilen bilgilere göre, olay, Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da halk otobüs şoförü Tahsin Gedik, aracında fenalaşan yolcusu için duraklarda durmayıp, kırmızı ışıklarda geçerek hastaneye yetiştirdi.
Edinilen bilgilere göre, olay, Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. ’LC 07’ hattında Lara- Üniversite seferini yapan 07 AU 311 plakalı otobüsteki erkek yolcu, birden fenalaştı.
Yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra otobüs şoförü Tahsin Gedik’e bilgi verdi. 112’yi arayan Gedik, sağlık ekipleriyle buluşmak için, duraklarda durmayıp, kırmızı ışıklarda geçerek şehir merkezine geldi. Ambulansla buluşamayan Gedik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine yolcuyu ulaştırdı.
Yolcularla birlikte vatandaşlık görevini yaptıklarını ifade eden Tahsin Gedik, “Yolcunun fenalaştığını görünce kırmızı ışıkta geçtim. Duraklarda durmadım, pas geçtim. Yine olsa yine aynısı yaparım. Bizler üstümüze düşen görevi yaptık. Diğer şoför arkadaşlarımın başına gelse, eminim ki onlarda aynısını yaparlar. Önemli olan insan canı” dedi.

PARTNERSerdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?
Berkay göz yaşları arasında toprağa verildiBerkay göz yaşları arasında toprağa verildi
Kanser hastaları için köpek balığı getirttiKanser hastaları için köpek balığı getirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

Çanakkale'de dev tatbikat başladı!

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı: Fırtına ve yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Dışlandığı için intihar ettiği iddia edilen Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

İntihar eden Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

Liseli Tuana, ölmeden önce 'uçacağım sonsuzluğa' notu bırakmış...

Acı olay... 'Bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.