Ambulans helikopter 14 günlük bebek için havalandı

Karabük'te, down sendromu, hipertansiyon ve kalp hastalığı teşhisi konan 14 günlük bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Kastamonu Devlet Hastanesinde dünyaya gelmesinin ardından sağlık durumu kötüye giden Arzu ve Zeki Kasapoğlu'nun bebeği, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde 14 günlük bebeğe, down sendromu, yeni doğan bebeklerin uzun süre oksijensiz kalması sonucu yaşanan perinatal asfiksi, kalpten akciğerlere giden damarlarda kan basıncının artmasından kaynaklanan pulmoner hipertansiyon ve konjenital (doğumsal) kalp hastalığı teşhisi kondu.

Tedavisine, çocuk kardiyoloji uzmanı bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmesine karar verilen bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'e gönderilen ambulans helikopterle başkente götürüldü.

