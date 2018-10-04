Ambulans helikopter 2 bin 208 hasta için havalandı

Erzurum'da 9 yıl önce hizmete başlayan ve 7 şehre hizmet veren ambulans helikopter, bugüne kadar 2 bin 208 hastaya hizmet verdi.

Sağlıkta dönüşüm sistemi kapsamında Sağlık Bakanlığının 9 yıl önce Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopter, dağ, tepe kar, kış ilçe, bayır demeden zorlu arazilere iniş yaparak bugüne kadar yaklaşık 2 bin 208 hastayı hastanelere yetiştirdi.

Özellikle hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp ve kadın hastalıkları gibi vakalara yetişmek için havalanan ve Erzurum'da konuşlandırılan ambulans helikopter, Erzurum'un yanı sıra Erzincan Kars, Ağrı, Ardahan, Bayburt ile Iğdır'daki hastaların imdadına yetişmek için günün her anı göreve hazır bekletiliyor.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları sağlık hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi aktardı.

Geçen yıl ağustos ayında Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısının yeniden düzenlendiğini ve 3 ayrı yapı halindeki taşra teşkilat yapısının birleştirilip İl Sağlık Müdürlüğü adı altında tek çatıda toplandığını söyleyen Uçar, "Erzurum'da 69 aile sağlığı merkezi, 22 hastane, eğitim ve araştırma hastanesi, dal hastanesi ve ağız-diş sağlığı merkezi olmak üzere 281 kuruluşumuzda 390 uzman hekim, 240 aile hekimi, 233 pratisyen ve 26 asistan hekimle bin 985 ebe-hemşire olmak üzere yaklaşık 9 bin personel ile halkımızın sağlığını korumak ve iyileştirmek üzere çalışıyoruz." dedi.