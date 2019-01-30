HABER

Ambulans helikopter 2018’de 146 kez havalanarak Türkiye birincisi oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Erzurum’da 11 yıl önce hizmete başlayan ve Doğu Anadolu’da 7 ile hizmet veren ambulans helikopter, 2018 yılında 146 kez havalanarak Türkiye birincisi oldu.Sağlık Bakanlığının ‘Sağlıkta Dönüşüm’ projesi kapsamında 25 Kasım 2008 yılında Erzurum’da hizmete sunduğu ambulans helikopter dağ, tepe kar, kış, demeden zorlu arazilere inerek şifa bekleyen hastalara umut oldu."2018 yılında 146 kez havalandı"Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopter, 2018 yılında 146 kez havalanarak Türkiye birincisi oldu.Geçtiğimiz yıl 24’ü Hınıs’tan, 50’si diğer ilçelerden olmak üzere 74 hastayı ambulans helikopterle Erzurum’a getiren Acil Komuta Merkezi elemanları, Kars’tan 33, Iğdır’dan 18, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Van ve Elazığ illerinden 21 hastayı saniyelerle yarışarak Erzurum’daki hastanelere nakletti."Her türlü iklim koşullarında hastalarımıza ulaşabiliyoruz"Konuyla ilgili Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.

Erzurum’da 11 yıl önce hizmete başlayan ve Doğu Anadolu’da 7 ile hizmet veren ambulans helikopter, 2018 yılında 146 kez havalanarak Türkiye birincisi oldu.
Sağlık Bakanlığının ‘Sağlıkta Dönüşüm’ projesi kapsamında 25 Kasım 2008 yılında Erzurum’da hizmete sunduğu ambulans helikopter dağ, tepe kar, kış, demeden zorlu arazilere inerek şifa bekleyen hastalara umut oldu.

"2018 yılında 146 kez havalandı"
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopter, 2018 yılında 146 kez havalanarak Türkiye birincisi oldu.
Geçtiğimiz yıl 24’ü Hınıs’tan, 50’si diğer ilçelerden olmak üzere 74 hastayı ambulans helikopterle Erzurum’a getiren Acil Komuta Merkezi elemanları, Kars’tan 33, Iğdır’dan 18, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Van ve Elazığ illerinden 21 hastayı saniyelerle yarışarak Erzurum’daki hastanelere nakletti.

"Her türlü iklim koşullarında hastalarımıza ulaşabiliyoruz"
Konuyla ilgili Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gürsel Bedir imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Özellikle zaman açısından önem arz eden vakalarda kullanılan ambulans helikopter ile saniyelerle yarışarak hastalara ulaştık. Hasta ve hasta yakınlarının dualarını alarak yaptığımız bu hizmet, şevkimizi daha da artırıyor. Özellikle kalp krizi, beyin kanaması, travma ve yeni doğan acil vakalarının acil müdahale gerektiriyor ve helikopter ambulans bu manada mükemmel bir hizmet. Gerek hava ambulansı gerekse zorlu kış şartlarının vazgeçilmezi olan snowtrack ve paletli ambulanslar ile her türlü iklim koşullarında hastalarımıza ulaşabiliyoruz. Devletimizin bize sağladığı bu imkanlarla şifa bekleyen hastalarımızın yardımına giderek, onları en güvenilir bir şeklide hastanelerimize nakledip tedavilerini sağlıyoruz. Hava ambulansımızla geçen yıl yaptığımız 146 uçuş sayısıyla Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gecesini gündüzüne katan vefakar sağlık çalışanlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Can kurtarmak adına evlerinden uzakta her türlü zorlu kış şartlarında görevlerini layıkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Uzmanından detoks konusunda uyarıUzmanından detoks konusunda uyarı
Cilt bakımında 2019 trendleriCilt bakımında 2019 trendleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.