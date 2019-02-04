Ambulans helikopter 72 yaşındaki hasta için havalandı

Zonguldak’ta 72 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.

72 yaşındaki Rasi Gezer, kalça kırığı teşhisiyle dün Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın Ankara’ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan koordinasyon çalışmasının ardından Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden hava ambulansı istendi. Sabah saatlerinde hava ambulansı Kozlu ilçesinde şehir stadına indi. Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ambulansla sahaya getirilen Rasi Gezer, hava ambulansına nakledildi. Hastayı teslim alan hava ambulansı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmek için havalanarak kentten ayrıldı.



