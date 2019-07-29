Ambulans helikopter 74 yaşındaki hasta için havalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düşerek şuurunu kaybeden 74 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı.

Edinilen bilgiye göre, düşme neticesinde şuuru kapanan 74 yaşındaki hasta Edremit Özel Hastanesine kaldırıldı. İleri tedavisi için Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne başvuru yapıldı. Yapılan çalışma ile hastaya İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesinde yer bulundu. Akabinde Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile bağlantı kurularak Balıkesir’in Edremit ilçesine ambulans helikopter sevk edildi. Edremit’te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na inen helikopter 74 yaşındaki hastayı İstanbul’a sevk etti.



