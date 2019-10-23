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Ambulans helikopter 81 yaşındaki hasta için havalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Adıyaman’da tedavi gören 81 yaşındaki Mehmet Bozkurt, ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edildi.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karaciğer ve safra kesesi rahatsızlığından tedavi gören 81 yaşındaki Mehmet Bozkurt’un İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Adıyaman’da tedavi gören 81 yaşındaki Mehmet Bozkurt, ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edildi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karaciğer ve safra kesesi rahatsızlığından tedavi gören 81 yaşındaki Mehmet Bozkurt’un İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Karayoluyla götürülemeyecek hasta için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter devreye girdi. Şanlıurfa’da hazır bekletilen ambulans helikopter, havalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan helikopter pistine iniş yaptı. Buraya ambulansla getirilen Mehmet Bozkurt, sağlık görevlileri tarafından helikoptere alındı. Bozkurt daha sonra ambulans helikopterle Malatya’ya götürüldü.
Hasta yakınları, hastalarının helikopterle sevk edilmesinden dolayı devlete ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

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