Ambulans helikopter kalçası kırılan hasta için havalandı

Zonguldak'ta düşme sonucu kalçası kırılan 72 yaşındaki hasta, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, evde düşme sonucu kalçası kırılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rasi Gezer'in Ankara'ya nakledilmesine karar verildi.
Bunun üzerine tedavi gördüğü hastaneden alınarak Kozlu Şehir Stadyumu'na getirilen Rasi Gezer, ambulans helikopterle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
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