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Ambulans helikopter kalp hastası 2 günlük bebek için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

Osmaniye'de ana kalp damarları ters doğan bebek, ameliyat edilmesi için ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ana kalp damarları ters doğan 2 günlük bebek, ameliyat edilmesi için ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Kentte yaşayan Mehmet ve Ülkü Boz çiftinin 2 gün önce özel hastanede dünyaya gelen kızları, solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.

Yoğun bakım servisine alınan bebeğin, muayenesinde, kalpten çıkan iki ana damarının ters olduğu belirlendi.

Yapılan tetkik ve görüşmeler sonrası, bebeğin Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde ameliyat edilmesine karar verildi.

Acilen Konya'ya götürülmesi gereken bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istendi.

Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'na inen ambulans helikoptere alınan bebek, daha sonra Konya'ya gönderildi.

Bebeğin doktoru, çocuk hastalıkları uzmanı Murat Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan ancak tedaviye yanıt vermeyen bebeğin, acil ameliyat edilmesi için Konya'ya nakledildiğini belirtti.

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