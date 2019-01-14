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Ambulans helikopter kanser hastası için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

Malatya'dan kalkan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köydeki akciğer kanseri hastasını hastaneye ulaştırdı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı köyde yaşayan ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 72 yaşındaki Cemal Aslan, Malatya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Dallarca köyünde yaşayan ve akciğer kanseri olan Aslan, elektrikler kesildiği için oksijen cihazını kullanamadı.

Hastanın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi ancak bölgedeki 2 metreye ulaşan kar nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşamadı.

112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Fatma Tuğba Adıgüzel, durumu Malatya 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Malatya'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Aslan'ın bulunduğu köye güçlükle ulaştı.

Köye gelen sağlık ekipleri, hastayı evinden sırtlarında taşıyarak helikopter ambulansına bindirdi. Aslan, helikopter ambulansla Adıyaman Polis Özel Harekatın eski pistine getirildi.

Hasta, buradan ambulansla alınarak Adıyaman Üniversitesi (ADÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Cemal Aslan, akciğer kanseri olduğunu belirterek, "Helikopter ambulansla Adıyaman'a geldim. Allah, devletimize zeval vermesin. Allah, devletimizi korusun." dedi.

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