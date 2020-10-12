HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ambulans helikopter Afyonkarahisar’da karayoluna indi

Ambulans helikopter Afyonkarahisar’da karayoluna indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Servis helikopteri, durumu ağır olan yaralı için karayoluna indi.

Ambulans helikopter Afyonkarahisar’da karayoluna indi

Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut’tan Efe köyü istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Halil Usta’nın araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AMBULANS HELİKOPTER İSTENDİ

Kazada ağır yaralanan Gazi Gültekin için bölgeye 112’ye ait ambulans helikopter istenirken, yaralı helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar Ali Çetinkaya, Ayşe Usta ve Hasan K. da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
1

Olayda çarpışmanın etkisi ile iki otomobilin de hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

2

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
'Teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olmuştu! O kurye ile ilgili yeni gelişme'Teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olmuştu! O kurye ile ilgili yeni gelişme
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Adnan Oktar'dan çarpıcı açıklamalar: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde
Adnan Oktar'dan çarpıcı açıklamalar: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde
Mersin'de sahte alkol içen 5 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de sahte alkol içen 5 kişi hayatını kaybetti
'Teşkilatın numarasını verin' diyen kuryenin 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi
'Teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olmuştu! O kurye ile ilgili yeni gelişme
Hatay'daki yangında herkesin konuştuğu baba yaşadığı korku dolu anları anlattı
Yaşadığı korku dolu anları anlattı: Eşim ‘burayı da yaktılar’ diye bağırdı
Hatay'daki zabıta memuru gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması
Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.