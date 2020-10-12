Ambulans helikopter Afyonkarahisar’da karayoluna indi

Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut’tan Efe köyü istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Halil Usta’nın araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AMBULANS HELİKOPTER İSTENDİ

Kazada ağır yaralanan Gazi Gültekin için bölgeye 112’ye ait ambulans helikopter istenirken, yaralı helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar Ali Çetinkaya, Ayşe Usta ve Hasan K. da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Olayda çarpışmanın etkisi ile iki otomobilin de hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

