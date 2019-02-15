HABER

Ambulans helikopter organ yetmezliği bulunan hasta için havalandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Organ yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesi bulunan yaşlı bir hasta Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi.Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan Rabia Gürkan (85), organ yetmezliği nedeniyle fenalaşınca yakınlarının haber vermesiyle eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine getirildi.

Organ yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesi bulunan yaşlı bir hasta Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan Rabia Gürkan (85), organ yetmezliği nedeniyle fenalaşınca yakınlarının haber vermesiyle eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Gürkan’ın Sivas’a sevk edilmesine karar verildi ve İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter istendi. Suşehri Devlet Su işleri 192’inci Şube Müdürlüğü sahasına iniş yapan ambulans helikopter hastayı alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirdi. Yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Dijital çağın hastalıkları mercek altındaDijital çağın hastalıkları mercek altında
20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de başladı20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.