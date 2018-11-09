HABER

Ambulans helikopter, Rüzgar bebek için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

Ambulans helikopter, Rüzgar bebek için havalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 10 aylık bebek, tedavi için ambulans helikopterle İstanbul'a götürüldü.

Atatürk Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Rüzgar Çapacı'nın, ileri tedavisinin sağlanması ve acil müdahale gerektiğinden, İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilmesi uygun görüldü.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkeziyle iletişime geçen Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği yetkilileri, ambulans helikopter talep etti.

Talep üzerine hastane pistine inen helikoptere bindirilen Rüzgar bebek, İstanbul'daki özel bir hastaneye nakledildi.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
GÜNCELLEME - Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangınGÜNCELLEME - Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler varHakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir bebek helikopter ambulans

En Çok Okunan Haberler

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.