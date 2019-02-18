Ambulans helikopter solunum hastası için havalandı

Zonguldak'ta bir süredir solunum rahatsızlığı bulunan 53 yaşındaki hasta, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, bir süredir solunum rahatsızlığı yaşayan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Mustafa Uzunay'ın ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya nakledilmesine karar verildi.
Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle ambulans helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı.
Bunun üzerine tedavi gördüğü hastaneden alınarak stadyuma getirilen Uzunay, ambulans helikopterle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gönderildi.
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