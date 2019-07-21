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Ambulans helikopter yaralı vatandaş için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 20:19 | Son Güncelleme

Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, durumunun ağır olması nedeniyle stada iniş yapan ambulans helikopterle tam teşekküllü hastaneye sevk edildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi, durumunun ağır olması nedeniyle stada iniş yapan ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.

Niğde'den Pozantı ilçesindeki arkadaşlarını ziyarete gelen ve D-750 kara yolunda mola verip alışveriş yapmak için yolun karşısındaki tekel bayisine gitmek isteyen Serdar Koçyiğit'e, Ahmet Oral yönetimindeki 01 BAK 45 plakalı otomobil çarptı.

Kazada başından yaralanan Koçyiğit, 112 Acil Servis ekiplerince Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada doktorların müdahale ettiği Koçyiğit'in beyin travması geçirdiğinden şüphelenilmesi üzerine tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edilmesi için hava ambulansı çağrıldı.

Koçyiğit, Pozantı ilçe stadına acil iniş yapan ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Ahmet Oral ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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adana ambulans helikopter Pozantı trafik kazası yaralı

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