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Ambulans helikopter yaralıyı almak için kara yoluna indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Batman karayolunda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan sürücü ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Batman kara yolunda meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan sürücü kara yoluna inen ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Akdemir'in kullandığı 34 HD 9385 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun Bismil ilçesine bağlı Belli köyü mevkisinde kavşaktan geçeceği sırada Nurettin Buluş'un kullandığı 72 BB 274 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada sürücüler Buluş ve Akdemir ile Emine Özdaş (38) Hüseyin Biçer ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Akdemir yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan sürücü Nurettin Buluş için ise sağlık ekipleri ambulans helikopter talebinde bulundu.

Buluş, güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılan kara yoluna iniş yapan ambulans helikopter ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Özdaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bismil Kaza

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