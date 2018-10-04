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Ambulans helikopter Yılmaz bebek için havalandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Karabük'te 45 gün önce dünyaya gelen ve bağırsak rahatsızlığı bulunan Yılmaz Efe Telli, tedavi için ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 45 gün önce dünyaya gelen ve bağırsak rahatsızlığı bulunan Yılmaz Efe Telli, tedavi için ambulans helikopterle İstanbul'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 1,5 ay önce üçüz bebeklerden biri olarak dünyaya gelen Yılmaz Efe Telli'ye nekrotizan enterokolit (doku ölümü ile seyreden bağırsak iltihabı) teşhisi konuldu.

Tedaviye cevap vermeyen ve cerrahi müdahale gereken Yılmaz Efe için şehir dışında hastane arandı.

Minik Yılmaz Efe'nin İstanbul'da bulunan hastaneye sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.

Yılmaz Efe Telli, Karabük Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen ambulans helikopterle İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

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