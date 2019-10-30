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Ambulans hırsızı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden ambulans çalan şüpheli emniyete getirildi.

Ali AKSOYER - İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden ambulans çalan şüpheli emniyete getirildi.
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı Göktürk'te buldu. Ambulansa yaklaşan polis, içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulansta oturan 34 yaşındaki Emre Çelik gözaltına alındı. Çelik, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Çelik'in olay yerindeki ilk ifadesinde 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığı için ambulans hakkında bilgisi olduğunu söylediği öğrenildi. Eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu belirten Çelik'in Ankara'da oturan annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söyleyen Emre Çelik'in "Hakaret" ve "yaralama" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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