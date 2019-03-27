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Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Konya’da hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi Sille Yolu Kavşağı’nda meydana geldi.

Konya’da hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi Sille Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Caddesi istikametinden gelen Musa B. (48) yönetimindeki 42 KS 968 plakalı ambulansla, Nalçacı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Habil F. idaresindeki 16 BTC 28 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilerek yan yattı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü, ambulansta bulunan Havva D. (71) sağlık görevlileri Fatma Tunca S. (29) ve İsmail G. (37) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası polis ekipleri ise caddede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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