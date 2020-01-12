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  4. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, bu sabah, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Özel hastaneye hasta bıraktıktan sonra istasyona dönmek için yola çıkan Gamze Torun (24) yönetimindeki 67 AAS 911 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Ferdi Güler'in (32) kullandığı 67 LB 987 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, devrilen ambulansı kullanan Gamze Torun ile 1 sağlık görevlisi, meslektaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ferdi Güler, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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