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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

MALATYA'da, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Malatya- Kayseri yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Bingöl'den sevk edilen hastayı Ankara'ya taşıyan Hasan Akkuş yönetimindeki 12 AY 003 plakalı ambulans, Emin Taş'ın kullandığı 44 AAB 625 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Taş ile otomobilde bulunan Vahap Şeker ve Mehmet Sait Çalışkan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstaki ismi öğrenilemeyen hasta ise olay yerine getirilen yeni ambulansla Ankara'ya gönderildi.

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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıAmbulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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