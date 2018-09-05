Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Niğde -Bor karayolu Sarı Köprü mevkiinde Turan Atlı yönetimindeki 51 AJ 970 plakalı ambulans ile Zehra Sarıkaya yönetimindeki 38 AV 366 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, refüje çıkan ambulansın şoförü Turan Atlı, sağlık personeli Habib Sarı, Rezzan Dağtekin ile otomobil sürücüsü Zehra Sarıkaya yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sırasında ambulansta hasta olmadığı belirtildi.
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